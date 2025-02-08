Erzurum'da Ayhan Tunçkılıç Boks Turnuvası Başladı

Erzurum'da Boks Turnuvası Heyecanı

Erzurum'da, eski milli takım boks antrenörü Ayhan Tunçkılıç anısına düzenlenen "Boks Turnuvası" başladı. Turnuva, Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda üç gün sürecek.

Turnuvanın Detayları

Turnuvanın ilk gününde, 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler ve Organizasyon Kurulu Başkanı Sinan Demircioğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Demircioğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Demircioğlu, "Turnuvayı Tunçkılıç'ın anısına düzenledik" diyerek, "Devletimiz, tüm imkanlarını Türk sporunun gelişmesi için kullanmakta. Bizler de federasyon olarak tüm sporcularımızla, antrenörlerimizle ve hakemlerimizle dayanışma içinde bulunarak devletimizi dünyada temsil edebilme gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Profesyonel Gelişim İçin Önemli Adım

Bu tür organizasyonların sporcuların gelişimi için önemli olduğuna dikkat çeken Demircioğlu, "Sporcuların daha profesyonelleşmesi anlamında daha sık antrenman yapmaları gerekiyor. Amatör şekilde hazırlanan turnuvalarla daha ileriye götürebileceğimizi düşünmüyoruz" dedi.

Demircioğlu, Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte Türkiye'de daha profesyonel turnuvalar düzenlemenin önemine vurgu yaparak, "Federasyon başkanımızın büyük gayreti var. Kendisi tüm illerimizde sporcularımızla, antrenörlerimizle ve hakemlerimizle görüşmeler yapıyor" şeklinde konuştu.

Erzurum'da eski milli takım boks antrenörlerin Ayhan Tunçkılıç anısına düzenlenen "Boks Turnuvası" başladı. Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular, başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti.

Erzurum'da eski milli takım boks antrenörlerin Ayhan Tunçkılıç anısına düzenlenen "Boks Turnuvası" başladı. Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular, başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti.