Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nın 4. Günü Geride Kaldı

Erzurum'da EİT Kış Oyunları Coşkusu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen ve Erzurum'un '2025 Turizm Başkenti' ilan edilmesiyle oluşturulan Kış Oyunları'nın 4. gün yarışları tamamlandı. Bugün düzenlenen etkinliklerde curling ve kar voleybolu müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Curling ve Kar Voleybolu Müsabakaları

Erzurum Curling Salonu ve Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalara toplamda 72 sporcu katıldı. Yarışmalar sonunda madalya ve kupa kazanan sporcular ödüllerine kavuştu.

Oyunların 12 Ocak Pazar gününe kadar devam edeceği belirtilirken, 4. gün müsabakalarının sonuçları ise şöyle:

Curling Sonuçları:

Akdağ SK: 6 - Çığ SK: 12

Çelebi Akademi SK: 5 - Erzurum Hüma SK: 11

Samsun İl Karması: 4 - Kuzey Yamacı SK: 6

Erzurum Curling Akademi SK: 7 - Çelebi SK: 2

Kar Voleybolu Sonuçları:

Erkekler:

Fatih Koçak Otomotiv Ex Voleybol Simpex İletişim Snow Team Venta Gayrimenkul Spor Liseliler Patron Cefe Ekip 25

Kadınlar:

Üniversiteli Gençler A Takımı Venta Gayrimenkul Snow Girl Fatih Koçak Otomotiv Spor Lisesi Üniversiteli Gençler B Takımı

Erzurum'daki bu heyecan verici etkinlik, şehrin spor kapasitesini ve turizm potansiyelini dünya sahnesine taşımaktadır.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı. Organizasyonda curling müsabakaları yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı. Organizasyonda curling müsabakaları yapıldı.