Erzurum'da EİT 2025 Mahalli At Yarışları: Karda Heyecan Dolu Mücadele

Erzurum'da EİT 2025 kapsamında düzenlenen mahalli at yarışlarında atlar kar üstünde mücadele etti. Yoğun ilgi ve heyecan yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:14
Erzurum'da EİT 2025 Mahalli At Yarışları: Karda Heyecan Dolu Mücadele

Erzurum'da Kar Üstünde Geleneksel At Yarışları Coşkusu

Erzurum, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti" etkinlikleri kapsamında karlı arazide düzenlenen Mahalli At Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Yakutiye Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen yarışlar, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı.

34 At Kıyasıya Yarıştı

Yarışlar, üç grup halinde organize edilerek toplamda 34 atın katıldığı zorlu bir parkurda yapıldı. Atlar, 2 bin 200 metrelik parkuru iki kez turlarken, zorlu koşullar nedeniyle bazıları düştü ve hafif yaralanmalar yaşandı. Ancak bu, heyecan dolu rekabeti etkilemedi.

Dereceye Girenlere Ödüller Verildi

Yarışta dereceye giren at sahiplerine kupa ve altın ödülleri takdim edildi. Yarışmayı değerlendiren Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, geleneksel sporların yaşatılması adına gerekli çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı. Uçar, "Erzurum insanı atı çok sever. Dostluk ve heyecan atmosferinde bir yarış tamamlandı," dedi.

At Binicilerinin Yorumları

Yarışlara katılan Resul İspirli, ilk defa katıldığı bu yarışlarda galip gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu yarışların daha da güzelleştirilerek devam etmesini çok istiyoruz," şeklinde ifade etti.

At binicisi Gökhan Bilgin ise, "Kar üstünde at sürmek yetenek ister. Atım beni yanıltmadı," diyerek yarışın zorluklarına dikkat çekti.

Yarışta düşme sonucu sakatlık yaşayan Oğuzhan Özen ise kısa sürede toparlandığını ifade ederek, birincileri tebrik etti.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Etkinliğe, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Yarışma, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve Erzurum'un geleneksel sporları yaşatma çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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