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Erzurum'da Ekstrem Spor Şöleni: Wingsuit Uçuşu ve Akrobasi Gösterisi

Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Uzundere'de adrenalin dolu bir gösteriyle ekstrem spor tutkunlarını mest etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:27
Erzurum'da Ekstrem Spor Şöleni: Wingsuit Uçuşu ve Akrobasi Gösterisi

Erzurum'un Uzundere İlçesinde Uçuş Gösterisi

Uzundere ilçesi, adrenalin tutkunlarını ağırladı. Ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yaklaşık 500 metrelik yükseklikten yaptıkları özelleşmiş uçuş gösterileriyle izleyicileri büyüledi.

Cengiz Koçak: "Dünyanın Buradan Haberi Olmalı"

"Yarasa adam" lakaplı Cengiz Koçak, Airfest Uzundere festivalinin bir parçası olarak burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Koçak, yaptığı açıklamada, "Burada atladığım her noktayı GPS kaydını alıyorum. Gelen ekstrem sporcular Türkiye'ye geldiklerinde bu bölgeyi keşfediyorlar. Alpler'deki atlayışlar sona erdi, burada uçuş yapmaya devam edebilirsiniz. Bu bölge iklimiyle harika bir seçenek," dedi.

Ferdi Toy: "Uzundere'nin Manzarası Eşsiz"

Yamaç paraşütü uzmanı Ferdi Toy ise, bölgede 8 yıl boyunca yaptıkları incelemeler sonucunda birçok atlayış noktası belirlediklerini ifade etti. Toy, "Uzundere, akrobasi uçuşları için mükemmel bir yer. Küçük ve hızlı paraşütlerimizle buradaki dik yamaçlarda performans sergileyebiliyoruz," şeklinde konuştu.

Yerel Destek ve Dijital Kayıtlar

Uzundere'deki gösterilere Uzundere Belediye Başkanı Muhammed Halis Özsoy başta olmak üzere yerel kuruluşların desteği büyük önem taşıyor. Koçak, bu desteklerin sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

Gösteriler, aksiyon kamerasıyla kaydedildi ve katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Erzurum'un bu eşsiz doğal güzellikleri, ekstrem spor tutkunları için adeta bir cennet niteliğinde.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye Şampiyonu Ferdi Toy, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 500 metrelik yükseklikten atlayıp akrobasi gösterisi yaptı. Ekstrem sporcusu Koçak'ın (fotoğrafta) 500 metrelik yükseklikten yaptığı yarasa adam uçuşu gösterisi nefes kesti.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu Ferdi Toy (fotoğrafta), Erzurum'un Uzundere ilçesinde akrobasi gösterisi yaptı.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu Ferdi Toy (fotoğrafta), Erzurum'un Uzundere ilçesinde akrobasi gösterisi yaptı.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu Ferdi Toy (fotoğrafta), Erzurum'un Uzundere ilçesinde akrobasi gösterisi yaptı.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu Ferdi Toy (fotoğrafta), Erzurum'un Uzundere ilçesinde akrobasi gösterisi yaptı.

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu...

Yarasa adam lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye şampiyonu Ferdi Toy (fotoğrafta), Erzurum'un Uzundere ilçesinde akrobasi gösterisi yaptı.

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