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Erzurum'da Hava Sporları Festivali Nefes Kesen Gösterilerle Son Buldu

Erzurum'da düzenlenen hava sporları festivali, dünya şampiyonu sporcuların gösterileri ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:29
Erzurum'da Hava Sporları Festivali Nefes Kesen Gösterilerle Son Buldu

Erzurum'da Hava Sporları Festivali Tamamlandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde gerçekleştirilen "Airfest Uzundere" etkinliği, hayranlık uyandıran uçuş ve akrobasi gösterileriyle sona erdi. Festival, dünya çapında tanınan ekstrem sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe Katılan Ünlü Sporcular

Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle düzenlenen etkinlikte, tanınmış pilotlar; wingsuit uzmanları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü pilotu Tolga Yıldırım, base jumper Samet Baydar ile akrobasi uzmanları Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler yer aldı.

Gösterilerle Dolu Bir Gün

Festivalin son gününde "yarasa adam" koçak ve diğer sporcular, uçurumdan cesurca atlayışlar gerçekleştirdi. Sonrasında, arazi araçlarıyla ulaştıkları Çağlayan Mahallesi Yaylası'nda serbest atlayış gösterileri yapıldı. Akşam saatlerinde tandem pilotları, yüksek tepelerden zorlu uçuşlar gerçekleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Katılımcıların Büyüleyici Gösterileri

Yayladaki vatandaşlar, gösterileri büyük bir heyecanla izledi. Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer'in de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ekstrem sporcuların aksiyon kameralarıyla yansıttığı anlar, izleyenlerde büyük bir heyecan yarattı.

Gelecek Planları

Tortum'da düzenlenen ilk festivalin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden TUYEG Müdürü Musa Han, katılımcılara teşekkür etti. Han, "Buradaki doğal güzellikler ve uygun şartlar tüm dünyaya duyuruldu. Gelecek yıl daha büyük ve uluslararası organizasyonlar planlıyoruz," dedi.

Destekçiler

Festivalin gerçekleştirilmesinde destek veren TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Müdürlüğü, Uzundere ve Tortum Belediyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 AŞ ile diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi.

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