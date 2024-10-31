Erzurum'da Yeni Stat Talebi Büyük Bir Heyecan Yarattı

Erzurumspor İçin Yeni Bir Stat İhtiyacı

Erzurumlu taraftarlar, şehrin gelişmesine yakışır modern bir stadyum talep ediyor. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, mevcut durumun yeterli olmadığını vurguladı.

Eski Stat Onarımdan Fazlasını İstiyor

Yunus Hocaoglu tarafından bildirilenlere göre, 6 Şubat depreminde hasar gören ve şu anda kullanılamayan 21 bin kişilik Kazım Karabekir Stadyumu, yerini modern bir tesisle değiştirmeyi hak ediyor. Erzurum'un 1968 yılında inşa edilen bu stat, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

Taraftarların Talepleri Artıyor

Erzurumspor FK, lider durumda ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Taraftarlar, stadyum sorununu "memleket meselesi" olarak görüyor. Bu konuda Erzurumspor'un başkanı Ahmet Dal, "Taraftarlar stada gelerek takımlarını desteklemek istiyor" dedi.

Modern Stat İhtiyacı Hakkında Görüşler

Ergin Tevhit, Dadaşlar Taraftar Grubu Genel Koordinatörü, şehir olarak stadyum konusunda mağdur olduklarını belirtti. Erzurumspor'un sadece futbol değil, şehrin tüm dinamikleri için büyük bir değer taşıdığını ifade ederek, "Stat, Erzurum'a yapılacak en büyük yatırım olmalı" dedi.

Taraftar grubu lideri Kürşat Çetin, yeni bir stat inşasının şehrin spor kültürünü zenginleştireceğini belirtti. Çetin, "Modern alanlarda maç izlemek istiyoruz" diye ekledi.

Sonuç Olarak

Şehrin sportif vizyonunu yansıtacak bir yeni stat, sadece Erzurumspor için değil, aynı zamanda kentin geleceği açısından da büyük bir adım olacak. Taraftarların ve yöneticilerin beklentileri, kısa sürede somut bir projeye dönüşmeli.

Depremlerde hasar gören şehir stadının onarılmasını istemeyen Erzurumlular, kentin sportif vizyonuna yakışır yeni modern bir stat yapılmasını talep ediyor. Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Depremlerde hasar gören şehir stadının onarılmasını istemeyen Erzurumlular, kentin sportif vizyonuna yakışır yeni modern bir stat yapılmasını talep ediyor. Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.