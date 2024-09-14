Erzurum Kış Sporları ve Turizmde Yeni Bir Dönem Açıyor

Erzurum, Kış Sporları ve Turizm Alanında Öne Çıkıyor

Erzurum, 2025 yılında Kış Sporları Başkenti ve Avrupa Turizm Başkenti olarak dünya genelinde tanınırlığını artırmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu yıl yapılacak organizasyonlarla kentin spor alanındaki öncülüğünü vurguladı.

Son Yıllarda Yapılan Yatırımlar

Son 13 yılda, özellikle 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları sonrası yapılan yatırımlar, Erzurum'un spor merkezi olmasını sağladı. Bu çerçevede birçok uluslararası yaz ve kış spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Önemli Spor Tesisleri

Erzurum, buz pateni, buz hokeyi, ve atlama kuleleri gibi tesislerle, Avrupa'nın 1800 metre yükseklikteki tek olimpik yüzme havuzuna da sahiptir. Tüm bu tesisler, uluslararası alanda önemli bir konum sağlıyor.

Gelecek Hedefleri

Çakmur, Erzurum'un kış sporlarıyla anılacağını belirtirken, 2025 yılı için düzenlenecek etkinliklere dair bazı detaylar paylaştı. 6-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Çocuk Kupası etkinliği, uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapacak.

Dünyada Tanınırlık Artışı

2025 yılında yapılacak olan etkinliklerin, Erzurum'un tanınırlığını artıracağını ifade eden Çakmur, kentin hem sporda hem de turizmde büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Böylece Erzurum, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline gelecektir.

Yaz ve kış sporları organizasyonlarında Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösterilen ve 2025 yılında hem turizm, hem de "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum, dünyada adını daha çok duyurmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaz ve kış sporları organizasyonlarında Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösterilen ve 2025 yılında hem turizm, hem de "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum, dünyada adını daha çok duyurmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaz ve kış sporları organizasyonlarında Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösterilen ve 2025 yılında hem turizm, hem de "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum, dünyada adını daha çok duyurmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.