Erzurumşehir SK U-16'den Play-Off Başarısı

Erzurumşehir Spor Kulübü U-16 takımı Play-Off’lara kalarak altyapı ve etik değerlere dayalı başarı modelini doğruladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:12
Erzurumşehir Spor Kulübünün U-16 takımı, sezonu Play-Off’lara kalarak taçlandırdı. Bu sonuç, kulübün altyapı çalışmalarının ve gençlere verilen önemin somut göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Başkan Ahmet Demir'in Açıklaması

"Kulübümüz, kuruluş felsefesini, altyapı çalışmalarını ve güncel mücadelesini bu tarihsel süreç üzerine inşa etmiştir. Erzurumşehir SK, şehrimizin gençleri için sadece antrenman yapılan bir tesis değil; aynı zamanda bir yuva, bir ocak ve temel bir eğitim yeridir. Yakın zamanda Play-Off’lara kalarak sportif başarımızı kanıtlamış olsak da, kulübümüzün asıl ve kalıcı başarısı, yetiştirdiğimiz gençlerin toplumun her alanında dürüst, başarılı ve ahlaklı bireyler olarak yer almasıdır. Kulübümüz, gençlerin gelişimine verdiği bu kesintisiz değer sayesinde, onları sokağın olumsuz etkilerinden koruyan güvenli bir liman olma görevini eksiksiz yerine getirmektedir. Bizim için her oyuncu, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Tüm zorluklara rağmen Play-Off’lara kalma başarısını göstererek, tarihsel direniş ruhunu sportif sonuçla somutlaştırmış ve gelişimini takdir edilecek seviyeye taşımıştır. Erzurumşehir SK’nın hikayesi, tarihi mirasla bugünün gençliğini birleştiren, etik değerlerden ödün vermeyen ve zorluklar karşısında yılmayan benzersiz bir gelişim modelidir. Kulüp, Erzurum’un en değerli potansiyeli olan çocuklarına yatırım yaparak, geleceğini sağlam temeller üzerine kurmaktadır" dedi.

Erzurumşehir SK, elde ettiği bu sportif başarıyı altyapı ve ahlaki değerlerle birleştirerek, gençleri yalnızca sahada değil toplum içinde de güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

