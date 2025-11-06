Erzurumspor'da 3 Altyapı Oyuncusu Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Evren Çelik, Ali Şahin ve Yiğit Baran Karaoğlan profesyonel oldu

Erzurumspor FK, altyapısında yetişen üç genç oyuncusuna profesyonel sözleşme imzalatarak geleceğe yatırım yapmayı sürdürdü.

Mavi-beyazlı takım tarafından yapılan açıklamaya göre, 2007 doğumlu kaleciler Evren Çelik ve Ali Şahin ile 2006 doğumlu stoper Yiğit Baran Karaoğlan resmen profesyonel oldu.

Mavi-beyazlı takım tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce birçok kez vurguladım; Erzurumspor olarak yalnız bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Bu noktada altyapıya verdiğimiz önem, kulübümüzün geleceğinin teminatı niteliğinde. Gençlerimize futbolun her alanında fırsat sunmayı, onları doğru eğitimle ve doğru değerlerle yetiştirmeyi hedefliyoruz" denildi.

