Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor: Özbalta "Minimum hatalar sezon sonunu belirler"

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Özbalta: Hataları en aza indirgemeliyiz

Özbalta, basın toplantısında takımının tempoyu yükseltmek isteyen bir yapıda olduğunu belirterek, futbolcuların yaptığı hataların her zaman göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Özbalta, "Minimum hataları yapan kulüpler sezon sonu ilk 7, ilk 3 ve ilk 2'de olacak. İnşallah minimum hata yapan kulüpler arasında oluruz." ifadelerini kullandı.

Maç içinde hücum ve savunma dengesine dikkat ettiklerini vurgulayan Özbalta, "Hücum oynamaya çalışıyoruz savunma da yapmaya çalışıyoruz. Hızlı kontrataklara karşı da çalışmalar yapıyoruz ama bugünkü golü ben de beklemiyordum. Hataları gidermek için buradayız, zaten minimum hataları yapan kulüpler sezon sonu ilk 7, ilk 3 ve ilk 2'de olacak. İnşallah minimum hata yapan kulüpler arasında oluruz." dedi.

Özbalta devamında, "Bugün pozisyon, oyun ve topun ayağımızda kalması anlamında bayağı olumlu bir gündü. Gerçekten 38 müsabakalı bu sene daha da uzun bir maraton, ciddi rakipler var, herkesin iyi kadroları var. Bunun üzerine koyarak devam etmek durumundayız, artık 3-4 günde bir maç oynayacağız. Buralardan alabileceğimiz maksimum puanlarla o ilk 7 bandının içinde durup sezon sonuna girdiğimizde önü, ortası ve sonunu planladığımız da son 8 maça geldiğimizde istediğimiz noktada olup oradan sonra bir daha vites yükseltip inşallah bitirmek istediğimiz noktada yarışı bitiririz. Bu işe başladığımızda aslında çok hücumu düşünen bir ekiptik halen daha bu devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor cephesi: Serhat Sütlü'nün değerlendirmesi

Sakaryaspor teknik direktörü Serhat Sütlü, maça Serkan Balta karşısında farklı bir dizilişle çıkıp süreyi değerlendirmek istediklerini söyledi. Kulüple 1 hafta önce anlaştıklarını hatırlatan Sütlü, "Erzurumspor'un coşkulu istekli arzulu kazanma hırsıyla maça çıkacağına ve bu baskıyı kuracağını biliyorduk. Milli aranın tamamını kullanamadık, son bir haftadır beraberiz. 5 antrenman yapabildik. O yüzden de bir şeyleri oturtmak zaman alıyor." dedi.

Sütlü, maçın genelinde Erzurumspor'un daha çok atak yapan taraf olduğunu, gol pozisyonlarına girdiğini gözlemlediklerini belirterek, "Amaç buradan puan ve puanlarla dönmekti, istediğimiz amaca ulaştık. Zaman geçtikçe oyunsal eksikliklerimizi tamamlayıp daha iyi bir Sakaryaspor seyrettireceğiz. Oturmuş bir oyun felsefemiz ve kurgumuz yok, önceden yapılmış olanlar var ama planladığımız noktada çalışma imkanımız olmadı. Devre arasına kadar maç maç gitmeliyiz ve bu arada da kendi oyun felsefemizi ortaya koyup hazırlanmalıyız. O yüzden biz bir müddet maç maç plan yapacağız. Bu planımız da Erzurumspor'a özel bir plandı çünkü Serkan hocanın oyununu isteğini bilirim, sever ve takip ederim." şeklinde konuştu.