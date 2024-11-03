Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti

Trendyol 1. Lig Heyecanı Devam Ediyor

Futbolseverlerin ilgisini çeken Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Erzurumspor FK, evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0’lık skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Erzurumspor, rakip kalede etkili ataklar gerçekleştirerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Erzurumspor FK, ligdeki yerini sağlamlaştırma konusunda önemli bir adım atmış oldu. Erzurumspor FK, ligin üst sıralarındaki hedeflerine ulaşmak için mücadeleye devam edecek.