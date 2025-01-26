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Erzurumspor FK, Ankaragücü'nü Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:36
Erzurumspor FK, Ankaragücü'nü Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dorukta

Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yaşandı. Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Ankaragücü - Erzurumspor Maç Özeti

Deplasmanda mücadele eden Erzurumspor FK, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Erzurumspor'un kadrosundaki performansı ve stratejisi açısından dikkate değer bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de antrenörler ve futbolcular, takımlarının başarısı için özveriyle mücadele ediyor. Erzurumspor'un bu zaferi, ligdeki rekabeti daha da üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

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