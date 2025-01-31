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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan Transfer Açıklamaları

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, transferler ve takım hedefleri hakkında bilgi verdi, Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:54
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan Transfer Açıklamaları

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan Transfer Açıklamaları

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, gerçekleştirdikleri transferler ve takım hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dal, ara transfer döneminde bir oyuncunun kadroya dahil edildiğini ve bir oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Ligdeki Durum ve Hedefler

Dal, yaptığı açıklamada Erzurumspor'un Trendoyol 1. Lig'de 36 puanla 3. sırada bulunduğunu ve ligin en az gol yiyen takımı olduğunu vurguladı. Ayrıca, kendi sahalarında oynadıkları maçlarda ligin en iyi takımı olduklarını ifade etti. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını da hatırlatan Dal, bu maç öncesinde takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Zorluklar ve Planlar

Dal, Fenerbahçe maçından sonra takımın Malatya'ya gideceğini açıkladı. "Kulübümüzün ayakları yere sağlam basıyor, inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzde çok zorlu bir periyot var" diyerek yaklaşan maç programlarına dikkat çekti. Lig lideri Kocaelispor ile oynayacakları karşılaşma hakkında, "Yaptığı transferlerle ve bu ligin üzerinde bir bütçeyle oluşturulmuş bir takım. Saygı duyduğumuz bir camia" ifadelerini kullandı.

Transfer Politikası ve Mali Durum

Dal, transfer sürecine dair bilgi verirken, "Hedefimiz ve önceliğimiz, buraya oyuncu katmaktan ziyade takımın ihtiyacı olan alanlara, hocamızın istekleri doğrultusunda transfer yapmaktır" dedi. Kulübün mali durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan başkan, peşinatlarını tamamen ödendiklerini belirtirken, takımda sadece bir prim borcunun bulunduğunu ve bunun çözülmesi için çalıştıklarını aktardı.

Geleceğe Dönük Planlama

Başkan Dal, sezon başında transfer yasağı nedeniyle yaşanan zorluklara da değinerek, "16 oyuncu ile yollarımızı ayırdık, 15 oyuncuyu kadromuza dahil ettik ama bunların 6'sı genç ve geleceğe dönük transferlerdi" ifadelerini kullandı. Takımın başında yaklaşık 3 yıldır vefakarca görev yapan teknik direktör Hakan Kutlu'ya da değinen Dal, transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Basın Toplantısı Sonrası Anlamlı Kutlama

Toplantının sonunda, Başkan Dal, üzerindeki "Efsaneler ölmez, efsane Erzurumspor 57 yaşında" yazılı pastayı keserek gazetecilerle birlikte fotoğraf çekildi.

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek...

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek...

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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