Erzurumspor FK'dan İki Yeni Transfer

Erzurumspor'dan Transfer Açıklaması

Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK, kadrosuna iki yeni futbolcu kattığını duyurdu. Kulübün mavi-beyazlı renklere bağladığı bu isimler, futbol tutkunlarını heyecanlandırdı.

Crociata ve Sarıkaya Takıma Katıldı

İtalya Serie C ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Trendyol 1. Lig takımlarından Altay'da oynayan Salih Sarıkaya, Erzurumspor’un yeni transferleri oldu. Kulüp, her iki oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten Açıklama

Erzurumspor FK, transferle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Orta saha oyuncusu Crociata ve Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." Bu transferlerin, kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sağlaması bekleniyor.