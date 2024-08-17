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Erzurumspor FK'dan İki Yeni Transfer

Erzurumspor FK, Crociata ve Sarıkaya ile kadrosunu güçlendirdi. İki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:25
Erzurumspor FK'dan İki Yeni Transfer

Erzurumspor'dan Transfer Açıklaması

Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK, kadrosuna iki yeni futbolcu kattığını duyurdu. Kulübün mavi-beyazlı renklere bağladığı bu isimler, futbol tutkunlarını heyecanlandırdı.

Crociata ve Sarıkaya Takıma Katıldı

İtalya Serie C ekiplerinden Lecco'da forma giyen Giovanni Crociata ile Trendyol 1. Lig takımlarından Altay'da oynayan Salih Sarıkaya, Erzurumspor’un yeni transferleri oldu. Kulüp, her iki oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten Açıklama

Erzurumspor FK, transferle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Orta saha oyuncusu Crociata ve Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." Bu transferlerin, kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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