Erzurumspor FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ile yapacağı maça hazır. Mavi-beyazlılar, antrenmanlarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:07
Erzurumspor FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Erzurumspor FK, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Esenler Erokspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.

Maç Detayları

Erzurum temsilcisinin Esenler Erokspor Stadyumu'nda Esenler Erokspor'a konuk olacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının...

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Esenler Erokspor Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının...

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Esenler Erokspor Tesisleri'nde antrenman yaptı.

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