Erzurumspor FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Erzurumspor FK, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Esenler Erokspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.
Maç Detayları
Erzurum temsilcisinin Esenler Erokspor Stadyumu'nda Esenler Erokspor'a konuk olacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Esenler Erokspor Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Esenler Erokspor Tesisleri'nde antrenman yaptı.