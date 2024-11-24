Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük Maç Sonrası Hakem Eleştirisi

Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük Maçının Ardından Alevlenen Tartışmalar

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK'nın yardımcı antrenörü Yusuf Randa, hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi ve rakip takımı galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Hakem Kararlarına Tepki

Yardımcı antrenör Randa, maç öncesinde teknik direktör Hakan Kutlu ile hakem arasında geçen diyaloğa dikkat çekti. Kutlu'nun, hakeme itiraz etmeyeceğini belirttiğini ifade eden Randa, "Birinci golde Yakup'a yapılan faulü hakem görmedi ve bu durum golle sonuçlandı. İkinci golde ise yan hakem lehimize olan bir durumu orta hakem tam tersine değerlendirdi" dedi.

Maçın etkileyici anlarından birinin devre arasında yaşandığını belirten Randa, "Hocamız, ‘sen oyuncu yerde yatarken faul vermiyorsun’ dediğinde hakem, ‘faul olmadığı için bu beni hiç ilgilendirmez’ yanıtını verdi. Ayrıca, lehimize olan ofsayt pozisyonunda atılan kırmızı kart da dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

Randa, yaşananların maçın güzelliklerini gölgede bıraktığını belirtirken, taraftarların tepkisini de vurguladı: "Taraftarlarımızın bu kadar agresif tepki gösterdiğine ilk defa şahitlik ediyorum. Biz sahada yener ya da yeniliriz ama hakemlerin tutumu, mücadele gücümüzü elimizden alıyor."

Fatih Karagümrük’te Galibiyet Sevinci

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "İyi mücadele ettik. Zaman zaman topları kaybetseler de istediğimiz golleri bulduk. Buradan 3 puanla dönüyoruz. Erzurumspor’a başarılar diliyorum" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.