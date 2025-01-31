Erzurumspor FK Kocaelispor Maçına Hazır

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, takımın son hazırlıklarına sahne oldu.

Isınma, koşu, dar alanda oyun ve taktik çalışmalarıyla geçen antrenman, mavi-beyazlı ekibin Kocaelispor karşısındaki mücadele için hırslı bir şekilde hazırlandığını gösterdi.

Bu süreçte, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen, kulüp binasında kulüp başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Hakan Kutlu ve oyuncularla bir araya geldi. Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrin göz bebeği, dadaş ruhunun ve mücadele azminin en büyük temsilcisi Erzurumspor'umuzu ziyaret ederek takımımıza olan desteğimizi bir kez daha ifade ettik." dedi.

Başkan Sekmen, mavi-beyazlı takımın sahada gösterdiği azim ve kararlılıkla sadece Erzurum'un değil, tüm dadaş yüreklilerin gururu olmaya devam ettiğinin altını çizdi. "Bu büyük camianın başarısı için gece gündüz emek veren kulüp başkanımız Ahmet Dal kardeşim ve yönetimine, takımımızı en iyi şekilde yönlendiren teknik direktörümüz Hakan Kutlu kardeşim ve ekibine, sahada mücadele eden aslan yürekli futbolcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Mertlik ve cesaretimizin en nadide temsilcisi şanlı Erzurumspor'umuz, sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bu şehrin birlik ve beraberliğinin simgesidir. Bizler, Erzurumspor'umuzun her zaman yanında olmaya, ona destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah, kenetlenerek ve büyük bir inançla başarıdan başarıya koşacağız. Hep birlikte nice zaferlere."

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.