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Erzurumspor FK Kocaelispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, 1 Şubat'ta Kocaelispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:28
Erzurumspor FK Kocaelispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, Kocaelispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Futbolcular, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirdikleri antrenmanda ısınma, pas organizasyonları, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla bu süreci tamamlayarak, hazırlıklarını son aşamaya getirecek.

Ayrıca, kulüp başkanı Ahmet Dal, antrenmanı takip ederek, Teknik Direktör Kutlu ile bir süre sohbet etti ve takıma başarı dileklerinde bulundu.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın...

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın...

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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