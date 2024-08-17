Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Geçti

Erzurumspor FK'dan Önemli Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Hakan Kutlu: "Güçlü Bir Takıma Karşı İyi Oynadık"

Maçın sonunda basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık." şeklinde ifadeler kullandı. Kutlu, karşılaşmaya sıkıntılı başladıklarını ancak zamanla oyunu kontrol altına aldıklarını belirtti.

"MKE Ankaragücü, ilk 20 dakikada bizlere üstünlük sağladı; ancak rakibin gücünü gördükten sonra stratejimizi değiştirdik. Oyuncularımız müthiş bir disiplinle mücadele etti. 1-0'dan sonra birkaç net pozisyon daha bulduk fakat MKE Ankaragücü'nün ceza sahasına attıkları toplar dışında net bir fırsat vermedik." açıklamasında bulunan Kutlu, yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecinin ardından daha fazla katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Cihat Arslan: "Hakem Kararları Hakkında Düşünceler"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, rakiplerini galibiyetinden dolayı kutlayarak, maçın kendileri açısından bekledikleri gibi geçtiğini ifade etti. Arslan, takımın etkinliği konusunda sıkıntılı olduklarını vurguladı.

"5-4-1 sistemi üzerinde çalıştık. Duran toplardan gol yememiz çok talihsizdi. Skor üretimimizdeki eksiklikler düzeltilebilir şeyler. Ancak, maçın en büyük sorunlarından biri 4. hakemdi. Bir maç bu kadar durdurulmamalı, hakemlerin daha adil ve oyunu güzelleştiren bir görev üstlenmeleri gerekiyor." diyerek hakem kararlarını eleştirdi.

Her iki teknik direktör de gelecek maçlar için ekiplerinin gelişim sağlaması gerektiğinin altını çizdi.