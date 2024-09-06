Erzurumspor FK Nijeryalı Yıldız Okechukwu Azubuike'yi Transfer Etti

Erzurumspor FK'dan Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Azubuike'yi renklerine kattığını duyurdu. Mavi-beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor ile anlaşmasını sonlandıran Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

Açıklama ve Hoş Geldin Mesajı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Azubuike ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladık, camiamıza hayırlı olsun. Erzurumspor'umuza hoş geldin Azubuike." ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan paylaşımla birlikte, oyuncunun transferini tanıtmak amacıyla özel bir film hazırlandı.

Azubuike'nin Tanıtım Filmi

Tanınmış oyuncu, yayınlanan filmde Palandöken Kayak Merkezi ve Erzurum'un tarihi yerlerini ziyaret etti. Tanıtım filminde Azubuike, "Merhaba ben Azubuike, Anadolu'nun zirvesindeyim. Burası Erzurum ve bu harika şehir Türkiye'nin en tarihi, en güzel şehirlerinden birisi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok kulübü bu şehirde antrenman yaparak maçlarına hazırlanıyor. Erzurumspor taraftarı dünyanın her yerinde agresif. Tutkulu bir taraftarımız var, saygı gösteren, şehrine ve takımına bağlı ve ben istediğim yerdeyim. Bu şehrin duygusunu, size sahada 25 numara ile yansıtacağım. Haydi Erzurumspor, yeniden zafere." şeklinde duygularını ifade etti.