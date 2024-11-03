Erzurumspor FK'nın Amed Sportif Faaliyetler Karşısındaki Başarılı Performansı

Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan maçta Erzurumspor FK, kendi sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenerek başarıyla ayrıldı.

Hakan Kutlu'nun Açıklamaları

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, mavi-beyazlı ekibin üstün bir performans sergilediğini vurguladı: "Oyunun başından sonuna kadar üstün oynayan, gol pozisyonları üreten taraftık. Hem lig hem de şehir açısından çok çok önemli bir müsabakaydı. Rakibimiz maçın 60 ile 70. dakikalarında biraz üstünlük sağladı, ancak yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile onların oyun üstünlüğünü kırdık. Geri kalan 30 dakikada net gol pozisyonlarına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Taraftarların maçtaki desteğini de vurgulayan Kutlu, "Stadımızın seyirci kapasitesi 30 bin olsa dahi, tribünlere giremeyen taraftarlarımızın olacağını düşünüyorum. Takımlarına inanılmaz bir şekilde odaklandılar ve rakip ile hiçbir şekilde uğraşmadılar. Geldiğimiz yer çok değerli ve 2,5 yıl süren sıkıntıların ardından bulunduğumuz pozisyon önemli. Şampiyonluk için hiçbir şekilde hedef koymadık; yerimizin değerini bileceğiz ve maçlara odaklanacağız. Manisa maçı için de iyi bir hazırlık yapıp galip gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Tarafı

Amed Sportif Faaliyetler Altyapı Teknik Direktörü Nurettin Şero, takımın başında yeni olduğunu ve maça yeni bir oyun düzeniyle çıktıklarını belirtti. "3 günlük bir antrenman döneminin ardından takımı bir sistemle oynatmaya çalıştık. İlk yarıda dengeli bir oyun sergiledik, ancak Erzurumspor 1-0 öne geçti. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle pozisyona girdik; ancak yediğimiz ikinci gol çok tuhaftı ve bu gol sonrasında maç koptu. İkinci yarıda top üstünlüğü bizdeydi ama maçı 2-0 kaybettik. Burada hakemin çok büyük hataları vardı. Taç atışları ve fauller gibi kararlar tamamen yanlış ve art niyetliydi. Bu durumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." diyerek maçla ilgili değerlendirmelerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Altyapı Teknik Direktörü Nurettin Şero, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Amed Sportif Faaliyetler Altyapı Teknik Direktörü Nurettin Şero, maçın ardından açıklamalarda bulundu.