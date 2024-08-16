Erzurumspor FK'nın Yeni Transferleriyle Güçleniyor

Erzurumspor FK, Yeni İsimlerle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig’in değerli takımlarından Erzurumspor FK, kadrosuna 4 yeni futbolcu eklediğini müjdeledi.

Yeni Oyuncular Kimler?

Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspordan Gökhan Akkan, Ankara Demirspordan Mustafa Fettahoğlu, Nazilli Belediyespordan Enes Karakaş ve Mardin 1969 Spor'dan Serkan Köse ile anlaştığını duyurdu.

Sözleşmeler ve İfadeler

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan Akkan ile 1, Serkan Köse ve Enes Karakaş ile 2, Mustafa Fettahoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verilerek, yeni transferlerin kulübün geleceği için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı. Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.