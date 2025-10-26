Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Yenerek Beraberlik Serisini Bitirdi

YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig'de en fazla beraberlik alan ekip konumundaki Erzurumspor FK, ligin 11. haftasında evinde Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenerek beraberlik serisine son verdi.

Sezona Özbelsan Sivasspor galibiyetiyle başlayan mavi-beyazlı ekip, Ümraniyespor zaferiyle birlikte toplam galibiyet sayısını 4'e çıkardı; ayrıca takımın kaydettiği 7 beraberlik bulunuyor.

En son ligin 6. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yenen Erzurum temsilcisi, takip eden dört maçta ise 1-1 sonuçlarla sahadan ayrılarak galibiyet hasreti yaşamıştı. Bu hasreti Ümraniyespor karşısında kıran takım, 11. haftada aldığı bu sonuçla moral depoladı.

Başkan Ahmet Dal'ın değerlendirmesi

"Oyuncularımıza inancımız, güvenimiz sonsuz"

Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada kulübün son yıllarda yaşadığı zorluklardan bugünlere geldiğini hatırlattı. Dal, "Hem borçlarını ödedi, hem tahtasını açtı, hem de yarışına devam ediyor. 11. haftayı geride bıraktık ve Erzurumspor'umuz 4 galibiyet, 7 beraberlikle play-off hattı içinde yoluna devam ediyor." dedi.

Başkan Dal, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Bazen istemediğimiz sonuçlar olabiliyor. Özellikle Pendik maçında bir futbol kulübü birkaç senede ancak böyle bir şey yaşayabilirdi. 25 dakikada 3-0 öne geçince takımda rahatlık oldu. Dileriz benzer sonuçlar olmaz. Bazı maçlarda da talihsiz beraberliklerimiz oldu ama yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımıza inancımız, güvenimiz sonsuz. Çünkü başka bir oyun sistemi oynamaya çalışıyoruz."

Lig değerlendirmesi hakkında Dal, "Bu lig zor bir lig. Bu sene özellikle en az 10 tane takımın şampiyonluk parolasıyla lige başladığı bir sezondan bahsediyoruz. Çok ciddi bütçelerle kurulan kadrolar var. Erzurumspor'umuzun kadrosu bu ligin en az bütçeli 5 takımından birisi. Bu, bütçemiz az ona göre hedef belirledik demek değil. Biz ne kadar az bütçeyle ne kadar başarılı oluruz onun hedefini bu sene kendimize belirledik. Herkes şampiyonluk ve oynanan maçlarda çok iyi skorlar bekliyor. Her dakika pozisyona girelim isteniyor ama bu öyle olmuyor. Taraftarlarımızdan isteğim oluşturulmaya çalışılan bir oyun planı var. Bu sistemi oturttuğumuzda Allah'ın izniyle takımımız çok daha iyi futbol oynayıp çok daha iyi sonuçlar alacak."

Gelecek hedefler ve moral

Dal, zaman zaman yaşanan iniş çıkışların futbolcular üzerinde psikolojik etkisi olduğunu belirterek "4 hafta üst üste berabere kaldık üstelik aynı skorla. Tabii ki bir futbol takımının zaman zaman bu tür türbülanslara girmesi çok normal. Bazen üst üste maç kazanır, bazen üst üste kaybeder veya berabere kalabilirsiniz. Bu futbolcularda 'yine mi berabere kalacağız, yine mi kazanamayacağız' gibi etki yapıyor. Bu psikoloji futbolcuların maç içinde daha fazla stresle mücadele etmelerine yol açabiliyor. Yaşadığımız kötü günlerden kolay gelmedik ve bu kadrodaki birçok arkadaşımız o günleri yaşadı. Onun için yaşadığımız bu süreç, beraberlikler geçici ki nitekim tabiri caizse Ümraniyespor maçında da şeytanın bacağını kırdık. Futbolcularımıza da öz güven geldi." ifadelerini kullandı.

Başkan, takımın 12. haftada deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçından da galibiyet beklediklerini söyledi: "İnşallah Hatay maçıyla bu alınan 3 puanı yine galibiyetle tamamlayarak 6 puana çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ondan sonra da ligin özellikle üst sıralarında yer alan çok ciddi bütçelerle kurulmuş takımlarla oynayacağız. Ben inanıyorum ki o maçlarda takım daha fazla konsantre olarak o maçları da iyi tamamlayacak. 4 hafta üst üste beraberliğin üzerinden böyle bir galibiyetin gelmesi bizim de moralimizi yerine getirdi. Futbolcularımızın öz güvenlerini arttırdı. Taraftarlarımız bugüne kadar olduğu gibi bize inansın, güvensinler. Dün olduğu gibi destek versinler. Biz zaten en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz."

