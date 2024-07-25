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Erzurumspor FK ve İstanbulspor Hazırlık Maçında Beraberlik

Erzurumspor FK ile İstanbulspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. İki takımın golleri ve maç detayları burada.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:14
Erzurumspor FK ve İstanbulspor Hazırlık Maçında Beraberlik

Hazırlık Maçında Eşitlik

Trendyol 1. Lig takımları Erzurumspor FK ve İstanbulspor, sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maç, Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşti.

Maçta Atılan Goller

Karşılaşmanın ilk yarısında Erzurumspor FK, Furkan Özhan ve Yakup Kırtay'ın golleriyle öne geçti. Ancak İstanbulspor, Jackson Kenio ve Emir Kaan Gültekin ile cevap vererek skoru eşitledi. Sonuç

Maç sonucunda, her iki takım da 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Erzurum'da Palandöken Dağı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Erzurum'da Palandöken Dağı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı.

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