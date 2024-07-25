Erzurumspor FK ve İstanbulspor Hazırlık Maçında Beraberlik

Hazırlık Maçında Eşitlik

Trendyol 1. Lig takımları Erzurumspor FK ve İstanbulspor, sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maç, Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşti.

Maçta Atılan Goller

Karşılaşmanın ilk yarısında Erzurumspor FK, Furkan Özhan ve Yakup Kırtay'ın golleriyle öne geçti. Ancak İstanbulspor, Jackson Kenio ve Emir Kaan Gültekin ile cevap vererek skoru eşitledi. Sonuç

Maç sonucunda, her iki takım da 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık maçında karşılaştı.