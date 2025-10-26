Erzurumspor'un Şampiyon Kadrosu 27 Yıl Sonra Tesislerde Buluştu

1997-1998'de Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran kadro, 27 yıl sonra tesislerde buluştu; 10 futbolcu ve 2 antrenör eski günleri yad etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:58
Erzurumsporu 1997-1998 sezonunda o dönemki adıyla 1. Futbol Ligi (Süper Lig)e çıkaran oyuncu ve teknik heyet, kuruluşun tesislerinde 27 yıl aradan sonra bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ahmet Dalın davetiyle kente gelen 10 futbolcu ve 2 antrenör, mavi-beyazlı tesisleri gezerek geçmişi yad etti ve günümüz koşullarını yerinde gördü.

Ahmet Dal: Geçmişle gelecek bağını güçlendirmek istedik

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı o dönemde Süper Lig'e çıkaran kadroyu kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Dal, "Erzurumspor'umuzun o günlerde zor şartlardan ve sıkıntılı süreçlerden geçerek buralara geldiğini..." diyerek, geçmişle geleceği birleştirme ve şampiyon isimleri hatırlama amacını vurguladı.

Dal, ayrıca kulübün o başarıya Sadi Tekelioğlu yönetiminde ve Cemal Polat başkanlığında ulaştığını hatırlatarak, onursal başkan Mehmet Sekmenin tesisleşme desteğinin unutulmaz olduğunu belirtti ve "Bu kulübün dadaş duruşuna sahip olduğunu aktarmak istedik" ifadesini kullandı.

Sadi Tekelioğlu: Tesislerdeki değişim beni çok etkiledi

O dönemki teknik direktör Sadi Tekelioğlu, 27 sene sonra Erzurum'a gelmenin verdiği mutluluğu dile getirdi. Tekelioğlu, "Oyuncular da burada ve onlar adına da mutluyum ama esas mutluluğum, Erzurumspor'un geldiği seviyeyi görmek" diye konuştu.

Altyapı tesislerini gördükten sonra çok etkilendiğini söyleyen Tekelioğlu, kulübün kuruluşunun 33. yılında ilk kez lige çıkışının kendileri döneminde gerçekleştiğini hatırlattı. Gözlemlerine değinerek, "Sentetik saha topraktı... Biz tesisi ısıtamazken bugün Erzurumspor alttan ısıtmalı sahalara sahip" ifadelerini kullandı. Tekelioğlu, Erzurumspor'un yerinin Süper Lig olduğunu düşündüğünü belirtti ve kendisini "yarı Trabzon, yarı Erzurumlu" hissettiğini söyledi.

Kaptan Kürşat Karakaş: Anılarla dolu bir gün

O dönemin kaptanı Kürşat Karakaş ise takım arkadaşlarıyla bir araya gelip eskileri yad ettiklerini anlattı. Karakaş, Ahmet Dal'a nazik davetinden dolayı teşekkür ederek, kulübün tesisleşme ve yönetim anlayışında önemli mesafe kat edildiğini vurguladı: "Kulüp, takım olma hüviyetinden kulüp olma kültürüne geçişi yaşıyor."

Karakaş, anıların yoğunluğuna dikkat çekip, gece gündüz süren sohbetlerle eski günlerin tekrar yaşandığını ve şampiyonluk kadar mutluluk verici anlar yaşadıklarını söyledi. "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek buluşmanın önemini özetledi.

Özetle, 1997-1998 şampiyon kadrosunun 27 yıl sonra Erzurumspor tesislerinde bir araya gelmesi, hem kulübün geçmiş başarılarını hatırlattı hem de altyapı ve tesisleşmedeki gelişimin ne kadar mesafe kat ettiğini gözler önüne serdi.

Erzurumspor'u 1997-1998 sezonunda o dönemki adıyla 1. Futbol Ligi'ne (Süper Lig) çıkararak tarihindeki en önemli başarılarından birini yaşatan efsane futbolcu ve antrenör kadrosu, 27 yıl sonra Erzurumspor tesislerinde buluştu. Kulüp başkanı Ahmet Dal'ın davetiyle kente gelen 10 futbolcu ve 2 antrenör, mavi-beyazlı takımın tesislerini gezerek hem eski günlerini yad etti hem de özlemlerini giderdi.

