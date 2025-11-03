Esenler Erokspor 3-1 Çorum FK — Trendyol 1. Lig'de Averajla Liderlik

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 12. haftasında Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek 24 puana ulaştı ve averajla liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:29
Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Çorum FK karşısında 3-1'lik skorla galip gelerek puanını 24 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar

18. dakika: Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Kanga, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte müsait pozisyonda bulunan Kayode, tek vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

28. dakika: Oğuz’un pasında sol tarafta topla buluşan Eze, ceza sahasına girdikten sonra Nzaba’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

31. dakika: Kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, yerden kalecinin sağına yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

69. dakika: Hayrullah’ın pasında sol taraftan topla hareketlenen Faye, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

83. dakika: Catakovic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Faye, aşırtma vuruşla kaleci Sehic’in üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

Maç Detayları

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Harun Terin, Arif Dilmeç

Esenler Erokspor (11): Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Cavare, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Tugay Kacar (Jack dk. 88), Mikail Okyar, Faye (Enes Alıç dk. 89), Kanga (Recep Niyaz dk. 76), Amilton (Berat Luş dk. 82), Kayode (Catakovic dk. 82)

Yedekler: Birkan Tetik, Alper Karaman, Onur Ulaş, Anıl Yaşar, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Çorum FK (11): Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Eren Karadağ dk. 80), Aleksic (Semih Akyıldız dk. 88), Samudio (Atakan Akkaynak dk. 80), Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Hüseyin Akınay, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Caner Osmanpaşa, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Kayode (dk. 18), Faye (dk. 69 ve 83) (Esenler Erokspor); Oğulcan Çağlayan (dk. 31 pen.) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Nzaba (Esenler Erokspor); Attamah, Erkan Kaş, Oğulcan Çağlayan (Çorum FK)

