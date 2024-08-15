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Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor Maçı İleri Tarihe Ertelendi

Trendyol 1. Lig 2. haftasında Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor'un karşılaşması ertelendi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 21:31
Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor Maçı İleri Tarihe Ertelendi

Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor Maçı Ertelendi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Esenler Erokspor ve Yeni Malatyaspor arasında oynanması planlanan müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla ileri bir tarihe alındı.

Yeni Malatyaspor Duyurdu

Yeni Malatyaspor, sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te yapılması planlanan Esenler Erokspor karşılaşması TFF tarafından ertelenmiştir," ifadelerine yer verildi.

TFF Resmi Açıklaması

TFF'nin resmi internet sitesindeki güncellemeye göre, söz konusu müsabakanın tarihi "ertelendi" olarak kaydedildi. Bu ertelemenin nedenleri henüz açıklanmadı.

Yeni Malatyaspor'un Disiplin Cezası

Diğer yandan, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile oynamayan Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup sayılma ve 3 puan silme cezası uyguladı.

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