Esin Handal K2 Zirvesinde: Türkiye'nin İlk Kadın 'Kar Leoparı' 14x8000 Hedefinde

SEFA TETİK - Zirve, hedef ve zorlu süreç

Esin Handal, dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2'nin 11 Ağustos'taki zirve tırmanışını tamamlayarak 14x8000 projesinin ilk ayağını geride bıraktı. Handal, bu yükselişle birlikte Türk dağcılık tarihinde önemli bir adım atmayı sürdürüyor.

45 yaşındaki Handal, kariyerine 2000 yılında Ilgaz Dağı'na yaptığı tırmanışla başladı ve yıllar içinde zorlu rotalarda önemli başarılar elde etti. 2019 yılında, eski Sovyetler Birliği sınırlarında bulunan ve yüksekliği 7 bin metreyi aşan beş dağı tırmanarak, Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından verilen 'Kar Leoparı' ünvanını alan ilk Türk kadın oldu; bu unvanı kazanan dünyadaki 32. kadın olarak kayda geçti.

K2 tırmanışının zorlukları

Toplam 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 rotasında, Handal zorlu hava ve kara koşullarıyla karşılaştığını anlattı. Handal, sezon boyunca yalnızca 15 dağcının K2'ye çıktığını, kar yağışı azlığı, taş düşmeleri ve çığlar nedeniyle çok sayıda kazanın yaşandığını belirtti. Tırmanışın iki aylık, sancılı ve zorlu bir süreç olduğunu vurguladı.

Handal, tırmanış esnasında besin zehirlenmesi yaşadığını ve pes etmeyi düşündüğü anlar olduğunu itiraf etti. Ancak ekip arkadaşlarının desteğiyle süreci sürdürerek zirveye ulaştığını ifade etti. Zirvede Türk bayrağı açmayı planladığını, ancak çığ nedeniyle malzemelerini kaybettiğini, üzerindeki bayrak motifli amblemi açabildiğini anlattı. Cep telefonu ve fotoğraf makinesinin donması nedeniyle fotoğrafları başkasından rica ettiğini söyledi.

14x8000 hedefi ve gelecek planları

Esin Handal, K2 ile birlikte 14 zirvelik proje kapsamında geriye kalan 13 adet 8 bin metrenin üzerindeki zirveye tırmanmayı hedefliyor. Bu zirveler arasında Everest de bulunuyor. Handal, projeyi sağlık durumu elverdiği sürece tamamlamayı planladığını belirtti ve Tunç Fındık'ın ardından bunu başaran ilk Türk kadın olma hedefini koruyor.

Dağcılık kariyerini sürdürmek için Türkiye'de rehberlik ve danışmanlık yapan Handal, Almanya'da da çeşitli işlerde çalıştığını aktardı. Dağlara çıkmanın bir kadın olarak kendisini güçlendirdiğini söyleyen Handal, 'Dağlara çıkmak kendi gücümü keşfetmemi sağlıyor' ifadelerini kullandı. K2 ana kampında farklı ülkelerden dağcılarla tanıştığını ve gelecek sezon başka bir 8 binlik dağda buluşmak üzere sözleştiklerini ekledi.

Handal, 'Kar Leoparı' unvanını kazanmasının ardından özellikle kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü, birçok kişinin kendisiyle tırmanış yapmak istediğini belirtti.

Tırmanışlarıyla "Kar Leoparı" ünvanını elde eden Esin Handal, K2 Dağı tırmanışının ardından dağcılığın "olimpiyat şampiyonluğu" olarak nitelendirilen 14x8000 projesini tamamlayarak Türk dağcılık tarihine geçmeyi hedefliyor.