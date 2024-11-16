Eski Basketbolcu Tahir Benli Hayatını Kaybetti

A Milli Takım ve TED Ankara Kolejliler'in Tecrübeli İsimlerinden Tahir Benli Hayatını Kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve TED Ankara Kolejliler'in eski basketbolcularından Tahir Benli hayatını kaybetti.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Benli'nin cenazesinin 17 Kasım Pazar (yarın) günü Gölbaşı Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Taziye Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) de merhum Benli için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Milli takımımızın eski basketbolcularından Tahir Benli’nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

Basketbol camiası, Tahir Benli’nin kaybı dolayısıyla derin bir üzüntü içindedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.