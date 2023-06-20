Eski Futbolcu Frederic Kanoute, Next by TRT World Forum'da Konuştu

Zorlu FSM'de gerçekleşen Next by TRT World Forum'a birçok sporcu ve alanında öncü isimler katıldı. Etkinliğe katılan eski yıldız futbolcu Frederic Kanoute, forum öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kanoute, Türkiye'nin futbola olan tutkusundan etkilendiğini belirtti. Ayrıca, herkesin yardımlara katkı vermesi gerektiğini dile getirerek, kendine bu konuyla alakalı yön belirlemesi gerektiğini söyledi.