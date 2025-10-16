Eski Futbolcular Manavgat'ta Buluştu: 15. International Masters Cup

Eski Futbolcular Manavgat'ta: 15. International Masters Cup'ta Buluştu

Sueno Hotels Beach Side ev sahipliğinde 28 takım yarışıyor

Eski futbolcular Hakan Yakın, Mert Nobre, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Mert Korkmaz ve Erhan Albayrak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen masterlar turnuvasında bir araya geldi.

Bir organizasyon şirketince Sueno Hotels Beach Side Spor Tesisleri'nde düzenlenen 15. International Masters Cup isimli turnuvaya yerli ve yabancı 28 takım katılıyor.

Turnuvanın organizatörü Mehmet Hakan Onkur, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının eski dostları bir araya getirmek ve kaynaşmak olduğunu söyledi.

Onkur, Cihan Haspolatlı, Mert Korkmaz ve Erhan Albayrak gibi isimlerin turnuvaya yeniden katılmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "All-Star takımımızda Ahmet Dursun, Mert Nobre, Süleyman Youla ve Hakan Yakın gibi marka isimler var." dedi.

Ahmet Dursun ise etkinliğin dostluk ve eğlence üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak "Eski dostlarımızla, arkadaşlarımızla görüştüğümüz için güzel bir etkinlik oluyor. Şampiyon olursak güzel oluyor, olamazsak da dostluk kazanıyor. Yani eğlenceli geçiyor ve burada olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Mert Nobre de şampiyonluk hedeflerini kaydederek "Turnuva kesinlikle güzel olacak. Burada eski takım arkadaşlarımı ve eski hakem arkadaşlarımla buluştum. İnanılmaz bir atmosfer var." ifadelerini kullandı.

Hakan Yakın, "4 günlük izne geldik, turnuva için. Topu seviyorum, hemen kabul ettim daveti." dedi.

Ali Bilgin ise tekrar Antalya'da olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Sanki tekrar evimize dönmüş gibi olduk. Bu davet için teşekkür ediyoruz. İyi sonuçlar elde etmek ve finalde yer almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

