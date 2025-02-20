Eskişehir'de 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Eskişehir'de Badminton Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final maçlarıyla son buldu. 16 Şubat Pazar günü başlayan şampiyonaya 55 ilden 555 sporcu katıldı.

Heyecan Dolu Final Maçları

Şampiyona, "çift kızlar", "çift erkekler", "karışık çiftler", "tek kızlar" ve "tek erkekler" kategorilerinde heyecan dolu final mücadeleleri ile tamamlandı. Sporseverler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya rekabetine tanıklık etme fırsatı buldu.

Dereceye Giren Sporculara Ödülleri Verildi

Final maçlarının sona ermesiyle birlikte dereceye giren sporcular, Türkiye Badminton Federasyonu yöneticileri ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın tarafından ödüllendirildi. Madalyalarını alan sporcular arasında Şaban Kırcalı, Zafer Şahin, Mücahit Güner ve Prof. Dr. Serdar Kocaekşi de yer aldı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı.