Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Eskişehir Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Başladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan Sarısungur Göleti, bu yıl Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyona toplamda 36 kulüpten 361 sporcu katılım sağladı.

Yarış Programı

Şampiyonanın yarın yapılacak olan programında, 1000 metre yarışlarının yanı sıra ertesi gün 500 metre ve 11 Ağustos Pazar günü de 200 metre final yarışmaları gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik, Türkiye genelinde kano sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.

Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.

Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.