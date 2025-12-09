DOLAR
Eskişehir'de Judoya İlgi Artıyor: Ücretsiz ve Halka Açık Eğitimler

Eskişehir'de Küllüoba Judo Grubu'nun ücretsiz ve halka açık judo eğitimleri her yaşa hitap ediyor; hedef sağlıklı spor ve karakter gelişimi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:05
Eskişehir'de judoya ilgi artıyor

Küllüoba Judo Grubu ücretsiz eğitimlerle her yaşa açık

Eskişehir'de judo, farklı yaş gruplarından yoğun ilgi görüyor. Küllüoba Judo Grubu yöneticileri Leyla Salık ve Orhan Bican tarafından düzenlenen eğitimler, katılımcılara ücretsiz ve halka açık olarak sunuluyor.

Eğitimde görev alan veteran judocular Mustafa Uğur Yücel ve Murat Özdemir, programın kapsamı ve amaçları hakkında bilgi verdi.

"Öğrencilere; eğitimin süreci içinde doğruluk, nezaket, sabır, sevgi ve saygı kavramlarını öğretiyoruz. Judo sporu, öğrencilerin zekâsını geliştirir ve kendi başına hareket etme yeteneğini kazandırır. Judonun eğitimi, belirli bir sıra takip eder. Önce, düşmeler ve alçak seviyeli düşüşlere dayalı atış teknikleri öğretilir. Judonun amacı; zihinsel ve ahlaki disiplin yoluyla sağlam karakterli insan yetiştirmektir. Ayrıca vücudu; kuvvetli, faydalı ve sağlıklı yapmaktır. Amacımız, sağlıklı spor, sağlıklı kent, sağlıklı yaşamdır" dedi.

