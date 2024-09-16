Eskişehir Rallisi: Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. Ayağı Tamamlandı

Eskişehir Rallisi Sona Erdi

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olarak düzenlenen Eskişehir Rallisi başarıyla tamamlandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen etkinlik, üç gün boyunca 11 özel etabın yapıldığı zorlu bir yarışma ortamı sundu.

Şampiyona Sonuçları

59 ekibin katıldığı bu heyecan dolu rallinin galibi, Parkur Racing takımının Hyundai i20 N Rally2 ile yarışan Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre ekibi oldu. Ancak ekip, son etapta yaşanan fodepar nedeniyle 10 saniye ceza aldı ve bu durum onları 1.2 saniye farkla ikinciliğe geriletti.

Birinciliği, ralliyi ikinci sırada tamamlayan Toksport WRT ekibi kazandı. Buğra Banaz ve Onur Ahıskalı ikilisi, Skoda Fabia R5 ile yarışarak birinci olmayı başardı. Üçüncülüğü ise yine Skoda ile yarışan Volkan Işık ve Levent Gür ekibi elde etti.

Sınıf Kazananları

44 ekibin yarışı tamamladığı Eskişehir Rallisi'nde farklı kategorilerde de önemli yarışmalar yapıldı. Sınıf N'de Orçun Nural ve Süleyman Terzioğlu, Sınıf 3'te Efehan Yazıcı ve Mehmet Akif Yalçın, İki Çeker ve Sınıf 4'te Refik Bozkurt ve Soner Tamer, Sınıf 5'te ise Sevcan Sağıroğlu ve Güray Akgün birinci olarak öne çıktı.

Ödül Töreni

Yarışların ardından dereceye giren sporcular, şehirdeki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen ödül töreniyle kupa kazandı. TOSFED Ralli Kupası'nda Berkay Erdoğan ve Muhammed Mataracı Eskişehir'den zafere ulaşırken, Ömer Gür ve Aras Dinçer ikinci oldu. Evren Olcay ve Yenal Kaya ise üçüncülüğü elde etti.

Gelecek Yarışlar

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, 4-6 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Rallisi ile devam edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı. Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz (sağ 2) ve Onur Ahıskalı (sol 2) ekibi birinciliğe uzandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı. Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz (sağ 2) ve Onur Ahıskalı (sol 2) ekibi birinciliğe uzandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı. Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz (sağ 2) ve Onur Ahıskalı (sol 2) ekibi birinciliğe uzandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı. Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz (sağ 2) ve Onur Ahıskalı (sol 2) ekibi birinciliğe uzandı.