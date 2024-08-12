Eskişehirli Özel Sporcular 2025 Türkiye Şampiyonalarına Hazırlanıyor

Eskişehir'li özel sporcular, 2022 yılında kurulan Adal Spor Kulübü bünyesinde gelişime devam ederek 2025 yılında Türkiye şampiyonalarında boy göstermeye hazırlanıyor. Kulübün 83 özel gereksinimli sporcusu, basketbol, yüzme ve atletizm gibi branşlarda madalyalar kazanarak Eskişehir'i temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Sporun Önemi

2022 yılında Adal Spor Kulübü tarafından kurulan bu organizasyon, 6 ila 25 yaş aralığındaki otizm, zihinsel engel ve down sendromu olan çocuklara spor yapma fırsatı sunuyor. Kulüp antrenörü Adnan Palut, çocukları yaş ve özel durumlarına göre değerlendirerek doğru spora yönlendirdiklerini belirtiyor.

Palut, "Amacımız bu çocukların sosyalleşmesini sağlamak. Sporla birlikte pek çok başarıya imza attık" diye ekliyor. Kulüp bünyesinde 43 çocuk basketbol ve atletizm, 40 çocuk ise yüzme eğitimi alıyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI HEDEFİ

Adal Spor Kulübü, gelecek yıl basketbol ve yüzme branşlarında Türkiye Şampiyonası'na katılmayı planlıyor. Ayrıca, atletizmde ulusal yarışmalara da katılarak Eskişehir'i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Palut, "Özel gereksinimli çocukların, paralimpik oyunlarına da katılmasını amaçlıyoruz. Her şeyin sevgi ve ilgiyle başarılabileceğine inanıyoruz" dedi.

Ailelerin Destekleyici Rolü

Sporcu velisi Selma Şeremet, oğlu Erden Efe ile basketbola katıldıklarından beri ilerleme kaydettiklerini vurguladı. Şeremet, "Oğlum sosyalleşti, diğer çocuklarla iletişime geçmeye başladı. Özel gereksinimli çocukların aileleri spor yönlendirmesi yapmalı" diye ifade etti.

Öte yandan Bahriye Büyükcan, oğlunun spor sayesinde özgüven kazandığını belirtti. Özel gereksinimli çocukların spor yapmasının ailelerinin geleceğe daha umutla bakmasını sağladığını vurguladı.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2022 yılında kurulan bir spor kulübü bünyesinde sporla tanışıp, basketbol, atletizm ve yüzmede il genelinde madalyalar kazanan 83 özel gereksinimli çocuk, 2025'te Türkiye dereceleri elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.