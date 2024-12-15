Eskişehirspor, 30 Bin Taraftarla Galibiyet Aldı!

Eskişehirspor, Manavgat Belediyespor'u 30 Bin 358 Taraftarla Yendi

Türk futbolunun köklü takımlarından Eskişehirspor, mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Manavgat Belediyespor ile oynadığı maçta, 30 bin 358 biletli taraftarının yoğun desteğini aldı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleşen 11. hafta karşılaşmasında, kırmızı-siyahlı ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan taraftar, Eskişehirspor için stada akın etti.

Maçtan saatler önce stat çevresinde 'Anadolu Yıldızı''na destek vermek üzere toplanan 30 bini aşkın taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, maç boyunca Bando Es-Es eşliğinde takımlarına tezahüratla destek verdiler.

Maçın Gelişimi ve Sonuç

Yoğun çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Eskişehirspor, 72. dakikada Yakup Demirci'nin golüyle 2-1 öne geçti. Ancak, Eskişehirspor'un oyuncusu Sertaç Kayatekin, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Eskişehirspor, 30 puanla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından taraftarlar ve futbolcular, elde edilen galibiyeti birlikte kutladı.

Başkan Ulaş Entok'tan Açıklamalar

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesi konuk ekiple eşit puana sahip olduklarını belirtti ve Manavgat Belediyespor'u yenerek puan farkıyla liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Entok, statta oluşan atmosferi de övgüyle değerlendirerek, '30 küsur bin kadar bir taraftarımız vardı. Eskişehirspor'un zaten ligi olmaz. Bugün sıra taraftarımızdaydı. Onlar da üstüne düşeni fazlasıyla yaptılar. Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğu göğüsleriz.' dedi.

Türk futbolunun köklü takımlarından Eskişehirspor, mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Manavgat Belediyespor'a karşı oynadığı maçta 30 bin 358 biletli taraftarının desteğini aldı.

Türk futbolunun köklü takımlarından Eskişehirspor, mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Manavgat Belediyespor'a karşı oynadığı maçta 30 bin 358 biletli taraftarının desteğini aldı.