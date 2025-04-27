Eskişehirspor, 33 Bin 247 Seyirciyle Zafer Kazandı!

Eskişehirspor'un Stadyumundaki Görkemli Anlar

Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'unda oynadığı Eskişehirspor-Akşehirspor maçı, 33 bin 247 biletli seyirci tarafından izlendi.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirilen bu heyecan verici karşılaşmaya, kırmızı-siyahlı ev sahibi kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Genç, yaşlı, çocuk tüm kesimlerden futbolseverler, Eskişehirspor'a destek olmak üzere stadyumu doldurdu.

Taraftar Desteğiyle Dolup Taşan Stadyum

Maçtan saatler önce stat çevresinde bir araya gelen 30 bini aşkın taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada akın etti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, toplamda 33 bin 247 biletli taraftar, takıma destek verdi.

Maç boyunca, taraftarlar "Bando Es-Es" eşliğinde coşkulu tezahüratlarla takımlarını destekledi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı ilk yarıyı Eskişehirspor, Necati Önal'ın 29. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 65. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Necati Önal, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2-0'a taşıdı. Konuk takımın tek golü ise 74. dakikada Gökhan Demir'den geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Eskişehirspor, üç puan alarak grupta 64 puanla liderliğini sürdürdü.

Taraftarlar ve Futbolcular Galibiyeti Kutladı

Maç bittiğinde Eskişehirsporlu taraftarlar ve futbolcular galibiyeti coşkuyla kutladı. Kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta ligin son maçında Mezitli 33 Spor'u yenmeleri halinde grubunu şampiyon tamamlayacak.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son iki haftada iki galibiyet parolasıyla çıktığımız bu yolu yarıladık. Grupta kalan son maçları da kazanarak, bu sene başından beri büyük taraftarımızla birlikte hak ettiğimiz şampiyonluğu gelecek hafta alacağız. Taraftar için söylenecek o kadar çok şey var ama bugün söz onlardaydı. Zaten bütün Türkiye de izledi. Eskişehirspor taraftarının ligi olmaz. Eğer bir ligi olsaydı da o ligin en başında yine Eskişehirspor taraftarı olurdu. Taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Eskişehirspor-Akşehirspor maçını 33 bin 247 biletli futbolsever izledi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Eskişehirspor-Akşehirspor maçını 33 bin 247 biletli futbolsever izledi.