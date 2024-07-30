Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatlarında Son 16'ya Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatları'nda dikkat çeken bir performans sergileyerek son 16 turuna yükseldi.
İlk Turda Etkileyici Zafer
North Paris Arena'da gerçekleşen kadınlar 57 kilo ilk tur mücadelesinde, Kahraman, Malili sporcu Marine Fatoumatta Colette Camara ile karşılaştı. Zorlu maçta milli boksörümüz, rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.
Bir Üst Tura Geçiş
Bu zaferle birlikte Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile yapılacak son 16 turu müsabakasına hazırlanıyor.