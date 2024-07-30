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Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatlarında Son 16'ya Yükseldi

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te Malili rakibini eleyerek bir üst tura adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:08
Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatlarında Son 16'ya Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatları'nda dikkat çeken bir performans sergileyerek son 16 turuna yükseldi.

İlk Turda Etkileyici Zafer

North Paris Arena'da gerçekleşen kadınlar 57 kilo ilk tur mücadelesinde, Kahraman, Malili sporcu Marine Fatoumatta Colette Camara ile karşılaştı. Zorlu maçta milli boksörümüz, rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Bir Üst Tura Geçiş

Bu zaferle birlikte Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile yapılacak son 16 turu müsabakasına hazırlanıyor.

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