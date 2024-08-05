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Ethan Katzberg Altın Madalyayı Kazandı: Paris 2024 Olimpiyatları

Kanadalı Ethan Katzberg, Paris 2024'te erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:22
Ethan Katzberg Altın Madalyayı Kazandı: Paris 2024 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atletizm Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları için bu yıl büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Atletizm branşında gerçekleşen erkekler çekiç atma finalinde, Kanadalı sporcu Ethan Katzberg, müthiş bir performansla altın madalya kazandı.

Finaldeki Sonuçlar

Final müsabakası, Stade de France'ta gerçekleştirildi. Ethan Katzberg, 84.12 metrelik atışıyla altın madalyayı elde ederken, bunu 79.97 metrelik atışıyla Macar Bence Halasz takip etti ve gümüş madalya kazandı. Ukraynalı Mykhaylo Kokhan ise 79.39 metrelik atışıyla bronz madalya ile ödüllendirildi.

Atletizm tutkunları ve spor severler, bu olağanüstü başarıyı coşkuyla karşıladı. Paris 2024, hem sporcular hem de seyirciler için unutulmaz anlara sahne oluyor.

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