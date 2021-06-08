Euro 2020 Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifreli mi, şifresiz mi?

A Milli Euro 2020 macerasına çizme lakaplı İtalya ile başlayacak. Genç ve yetenekli kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken milliler zorlu sınav öncesi üç puandan emin. Şenol Güneş'in öğrencileri İtalya'yı yenerek tunuvaya iddialı bir giriş yapmak istiyorlar.

Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Saat 21.00'da başlayacak olan maç Roma Olimpiyat stadında oynanacak.

A Milliler İtalya ile bu zamana kadar on kez karşılaştı. Bu maçlardan galibiyet çıkaramayan Türkiye eğer yenerse bir ilki başaracak. Yedi maçtan yenik ayrılan A Milli takım üç maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Son iki maç hazırlık maçı şeklinde oynandı ve ik, maçta 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Kadro bakımından oldukça zengin olan İtalya kadro değeri 700 küsür mşlyon avro iken A Milli takımın kadro değeri ise 390 milyon avro.