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Euro 2020 Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Euro 2020 açılış maçında A Milli takımımız dünya devi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç günü ve saatini beklemeye başlayan vatandaşlarımız maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman oynanacağını merak etmeye başladı. Türkiye İtalya maçı ne zaman? Dev maçın saati kaç? A Milli takımın maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte ayrıntılar.

08 Haziran 2021 Salı 16:15
Euro 2020 Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifreli mi, şifresiz mi?
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A Milli Euro 2020 macerasına çizme lakaplı İtalya ile başlayacak. Genç ve yetenekli kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken milliler zorlu sınav öncesi üç puandan emin. Şenol Güneş'in öğrencileri İtalya'yı yenerek tunuvaya iddialı bir giriş yapmak istiyorlar.


Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Saat 21.00'da başlayacak olan maç Roma Olimpiyat stadında oynanacak.

A Milliler İtalya ile bu zamana kadar on kez karşılaştı. Bu maçlardan galibiyet çıkaramayan Türkiye eğer yenerse bir ilki başaracak. Yedi maçtan yenik ayrılan A Milli takım üç maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Son iki maç hazırlık maçı şeklinde oynandı ve ik, maçta 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Kadro bakımından oldukça zengin olan İtalya kadro değeri 700 küsür mşlyon avro iken A Milli takımın kadro değeri ise 390 milyon avro. 


Son Güncelleme: 08.06.2021 16:15
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Anahtar Kelimeler:
Euro 2020Türkiye Italya
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