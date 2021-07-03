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EURO 2020 yarı finale yükselen takımlar ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ederken çeyrek finalin de sonuçlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. eki yarı finalde hangi 4 takım mücadele edecek? EURO 2020 yarı finale hangi takımlar yükseldi? EURO 2020 yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? İşte merak edilenler....

03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:06
EURO 2020 yarı finale yükselen takımlar ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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EURO 2020 grup maçlarında son 16 turun karşılaşmaları son ermesinin ardından son 8 turu da tamamlandı. Ardından pek çok futbolsever yarı final için geri sayıma başladı. Futbolseverler çeyrek finale çıkmaya hak kazanarak yarı finale yükselen takımların hangi takımlar olduğu araştırmaya başladı.Peki yarı finalde hangi 4 takım mücadele edecek? EURO 2020 yarı finale hangi takımlar yükseldi? EURO 2020 yarı final eşleşmerleri nasıl oldu?İşte merak edilenler....

EURO 2020 çeyrek final İsviçre ve İspanya karşılaşmalarında yarı finale kimin finale kimin yükseleceğini 90+ uzatmalarla beraber  penaltı atışları belirledi. 3-1 seri penalatıları kazanan İspanya yarı finale yükseldi.

Diğer tunuva ise İtalya ve Belçika arasında oynanan maç oldu. Çeyrek finalde favori olarak gösterilen karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı. Böylece yarı finale adını yazdıran bir isim de İtalya oldu.


Çekya-Danimarka ve Ukrayna-İngiltere arasında yapılacak olan karşılaşmadan sonra yarı finale yükselen içincü ve dördüncü takımlar da belli olacak.

EURO 2020 yarı final eşleşmeleri

İspanya - İtalya

Çekya-Danimarka maçının galibi ile Ukrayna-İngiltere maçının galibi eşleşecek.

EURO 2020 yarı final maçları ne zaman?

EURO 2020 yarı final İtalya-İspanya karşılaşması  6 Temmuz Salı günü Londra Wembley Stadyumun'da yapılacak.

Yarı final maçının ikincisi ise 7 Temmuz Çarşamba günü 22.00'da Londra Wembley Stadyumunda yapılacak.


Son Güncelleme: 03.07.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
Euro 2020Yarı FinalMaççeyrekEşleşme
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