EURO 2020 yarı finale yükselen takımlar ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 grup maçlarında son 16 turun karşılaşmaları son ermesinin ardından son 8 turu da tamamlandı. Ardından pek çok futbolsever yarı final için geri sayıma başladı. Futbolseverler çeyrek finale çıkmaya hak kazanarak yarı finale yükselen takımların hangi takımlar olduğu araştırmaya başladı.Peki yarı finalde hangi 4 takım mücadele edecek? EURO 2020 yarı finale hangi takımlar yükseldi? EURO 2020 yarı final eşleşmerleri nasıl oldu?İşte merak edilenler....

EURO 2020 çeyrek final İsviçre ve İspanya karşılaşmalarında yarı finale kimin finale kimin yükseleceğini 90+ uzatmalarla beraber penaltı atışları belirledi. 3-1 seri penalatıları kazanan İspanya yarı finale yükseldi.

Diğer tunuva ise İtalya ve Belçika arasında oynanan maç oldu. Çeyrek finalde favori olarak gösterilen karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı. Böylece yarı finale adını yazdıran bir isim de İtalya oldu.

EURO 2020 yarı final eşleşmeleri

Çekya-Danimarka ve Ukrayna-İngiltere arasında yapılacak olan karşılaşmadan sonra yarı finale yükselen içincü ve dördüncü takımlar da belli olacak.

İspanya - İtalya

Çekya-Danimarka maçının galibi ile Ukrayna-İngiltere maçının galibi eşleşecek.

EURO 2020 yarı final maçları ne zaman?

EURO 2020 yarı final İtalya-İspanya karşılaşması 6 Temmuz Salı günü Londra Wembley Stadyumun'da yapılacak.

Yarı final maçının ikincisi ise 7 Temmuz Çarşamba günü 22.00'da Londra Wembley Stadyumunda yapılacak.