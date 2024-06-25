EURO 2024'te heyecan dolu gece! B Grubu'ndan son 16'ya İspanya ve İtalya yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, B Grubu'nun son hafta maçları nefes kesti. İtalya, son dakikada bulduğu golle Hırvatistan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Hırvatistan ise turnuvaya veda etti. Gecenin diğer maçında İspanya, Arnavutluk'u yenerek grubunu lider tamamladı. İşte maçların detayları:



Hırvatistan, B Grubu'nun kader haftasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı dengeli bir oyunla geçerken, Hırvatistan ikinci yarının başlarında üstünlüğü ele geçirdi. 55. dakikada Luka Modric'in muhteşem golüyle Hırvatistan, İtalya karşısında 1-0 öne geçti. Modric'in bu golü, Hırvat taraftarlarını coşturdu ve Hırvatistan'ı son 16 turu için umutlandırdı.



İtalya'nın Müthiş Geri Dönüşü

İtalya, Hırvatistan karşısında geri düşmesine rağmen maçı bırakmadı. İtalyanlar, beraberlik golünü ararken son dakikaya kadar büyük bir mücadele gösterdi. Maçın uzatma dakikalarında İtalya'nın baskısı sonuç verdi. 90+10. dakikada Mattia Zaccagni, attığı golle skoru 1-1 yaparak İtalya'yı son 16 turuna taşıdı. Bu dramatik gol, İtalyan taraftarlarını sevince boğarken, Hırvatistan için yıkıcı bir an oldu.

Hırvatistan, İtalya karşısında öne geçmesine rağmen maçı kazanamayarak turnuvaya veda etti. Hırvat futbolcular ve taraftarlar, bu sonucun ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hırvatistan'ın elenmesi, takımın gelecek planları ve teknik direktörün geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

İspanya Grubunu Lider Tamamladı

B Grubu'nun diğer önemli maçında İspanya, Arnavutluk ile karşılaştı. İspanya, maça favori olarak çıkarken, Arnavutluk'un direncini kırmakta zorlandı. Ancak İspanya, 1-0'lık skorla galip gelerek grubunu lider tamamladı. Bu galibiyetle İspanya, son 16 turuna avantajlı bir şekilde ilerlerken, Arnavutluk turnuvaya veda etti.

Gecenin Öne Çıkanları

Luka Modric'in Göz Kamaştıran Golü: Hırvatistan'ın tecrübeli oyuncusu Luka Modric, 55. dakikada attığı golle maçın en güzel anlarından birini yaşattı. Modric'in bu performansı, Hırvatistan'ın turnuvada nasıl mücadele ettiğini gözler önüne serdi.

Mattia Zaccagni'nin Kritik Golü: İtalya'nın genç yıldızı Mattia Zaccagni, uzatma dakikalarında bulduğu golle takımını son 16 turuna taşıdı. Zaccagni'nin bu golü, İtalya'nın turnuvada ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.

İspanya'nın Disiplinli Oyunu: İspanya, Arnavutluk karşısında zorlanmasına rağmen disiplinli oyunu sayesinde galip gelmeyi başardı. İspanya'nın bu galibiyeti, takımın turnuvada ne kadar tehlikeli olabileceğinin bir işareti.

Maç sonrası yapılan yorumlar ve analizlerde, İtalya'nın geri dönüşü büyük övgü aldı. Spor yorumcuları, İtalya'nın son dakika golüyle elde ettiği bu başarının, takımın ne kadar güçlü ve motive olduğunu gösterdiğini belirtti. Hırvatistan'ın elenmesi ise takım için büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Hırvat futbolunun geleceği hakkında endişeler dile getirildi.



İspanya'nın galibiyeti ise takımın liderlik vasfını ortaya koydu. İspanya'nın disiplinli ve kararlı oyunu, grubun lideri olmayı hak ettiklerini gösterdi. Arnavutluk'un elenmesi ise sürpriz olmadı ancak takımın gösterdiği direnç takdir topladı.

EURO 2024'te son 16 turuna yükselen İtalya ve İspanya, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. İtalya'nın son dakika galibiyeti, takımın ne kadar dirençli ve kararlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. İspanya'nın liderliği ise onların turnuvada ne kadar iddialı olduklarını ortaya koydu. Hırvatistan ve Arnavutluk ise turnuvaya veda ederek evlerine döndü.

