EuroBasket 2025: A Milli Takım Gümüş Madalyayla Döndü

Emrah Oktay - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, turnuvayı AA muhabirine değerlendirdi. Letonya'nın başkenti Riga'daki finalde Almanya'ya yenilen ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Furkan Korkmaz

Şutör oyun kurucu Furkan Korkmaz, turnuva boyunca gösterdikleri performansı överek, "Almanya'nın maçın sonunda ne kadar sakin kaldıklarını gördük. Maçı onlara kazandıran şey de buydu. Çok genç ve yetenekli bir takımımız var. Turnuva boyunca inanılmaz oynadık. Sadece maçları kazanmadık, çok kaliteli performans sergiledik. Ekranları başında olanlar, Riga'ya gelerek bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Furkan, "12 Dev Adam ruhunu hem biz yaşadık hem de milletimize yaşattık." ifadelerini kullandı.

Milli formayla hedeflerinden de söz eden Korkmaz, "Milli takım formasıyla altın madalya, şampiyonluk kazanmadan emekli olmak istemiyorum. Önümüzde 2027 Dünya Kupası, 2028 Olimpiyat Oyunları var. Öncelikli hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak. Çünkü çıtayı oraya çektik. Sonrasında da olimpiyatlara gitmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Ercan Osmani

Ercan Osmani, finalde mağlup oldukları için üzüntü duyduklarını belirterek, "Finali kaybettiğimiz için üzüldük. Ancak milletimizin bize desteğinden dolayı çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kenan Sipahi

Milli oyun kurucu Kenan Sipahi, turnuva boyunca oynadıkları basketbolla şampiyonluğu hak ettiklerini söyleyerek, "Şampiyonluğu sonuna kadar hak etmiştik. Final maçlarında sonucu küçük şeyler belirliyor. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız için üzüldük. Farklı bitseydi kimse üzülmeyecekti ama alabileceğimiz maçı kaybettik. Biz daha iyi takımdık. Hem turnuva boyunca hem de final maçında daha iyi basketbol oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Sipahi, takımdaki atmosferi ve taraftar desteğini vurgulayarak, "Seneler sonra ülkemize Avrupa ikinciliğini ve 12 Dev Adam ruhunu geri getirdik. Bütün oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibe, sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. İnsanımız bir nebze de olsa gurur hissediyorsa biz kat kat onurlanıyoruz ve seviniyoruz. Letonya'ya gelen taraftarlarımız, oynadığımız basketboldan dolayı öyle bir gururla yürüyorlardı ki biz mutlu oluyorduk. Bence bir oyuncunun ulaşabileceği en büyük mertebe." diye konuştu.

30 yaşındaki oyuncu, geleceğe yönelik hedefleri özetleyerek, "Yarım kalan bir hikaye oldu. Genç, arzulu ve aç bir takımız. Bence inşallah Dünya Kupası ve olimpiyatlarda başarı istiyoruz. İnşallah bunun devamını getirebiliriz." dedi.

Ömer Faruk Yurtseven

Milli pivot Ömer Faruk Yurtseven, gümüş madalyanın buruk bir sevinç yarattığını belirterek, "Buruk bir sevinç ve gurur var. Diğer yandan gelecekte daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Takım olarak, madalya alamadığımız, çeyrek veya yarı final yapamadığımız her turnuvayı bir kayıp olarak görüyoruz. Attığımız bu adım, bir sonraki adımlarımızı daha istekli ve kolay kılar diye umuyorum. Herkesin kenetlenmesi, gelecek senelerde alacağımız altın madalyanın vaatçisi." ifadelerini kullandı.