EuroBasket 2025: A ve B Grubu İlk Maç Sonuçları

EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda İlk Maçlar Oynandı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ilk karşılaşmalar tamamlandı. Maçlar A Grubu için Riga, B Grubu için ise Tampere kentinde oynandı.
A Grubu Sonuçları
Letonya - Türkiye: 73-93
Çekya - Portekiz: 50-62
Sırbistan - Estonya: 98-64
B Grubu Sonuçları
Büyük Britanya - Litvanya: 70-94
Karadağ - Almanya: 76-106
İsveç - Finlandiya: 90-93
Alınan bu sonuçlar, gruplarda yarışın başlangıcını işaret ediyor ve önümüzdeki maçlar öncesi takımların durumunu şekillendiriyor.