EuroBasket 2025: A ve B Grubu İlk Maç Sonuçları

EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda İlk Maçlar Oynandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ilk karşılaşmalar tamamlandı. Maçlar A Grubu için Riga, B Grubu için ise Tampere kentinde oynandı.

A Grubu Sonuçları

Letonya - Türkiye: 73-93

Çekya - Portekiz: 50-62

Sırbistan - Estonya: 98-64

B Grubu Sonuçları

Büyük Britanya - Litvanya: 70-94

Karadağ - Almanya: 76-106

İsveç - Finlandiya: 90-93

Alınan bu sonuçlar, gruplarda yarışın başlangıcını işaret ediyor ve önümüzdeki maçlar öncesi takımların durumunu şekillendiriyor.