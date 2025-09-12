EuroBasket 2025: Cedi Osman İlk 5'te — Türkiye Yunanistan Yarı Finali

EuroBasket 2025: Türkiye, Yunanistan ile Yarı Finalde Karşılaştı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan ile karşılaştı. Maç, Arena Riga'da oynandı.

Cedi Osman ilk 5'te sahadaydı

Ay-yıldızlılar maça Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Çeyrek finalde Polonya ile oynanan müsabakada bacağından sakatlanan kaptan Cedi Osman, ilk 5'te yer aldı.

30 yaşındaki basketbolcunun bacağındaki kemik ödemi nedeniyle tedavi gördüğü ve Polonya müsabakasının ardından gerçekleştirilen ilk 2 antrenmana katılamadığı belirtildi. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, bugün yapılan son idmanda yer alan Cedi'ye ilk 5'te görev verdi.

Maçı Bakan Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın saha kenarından takip etti. Bakan Bak, millilerin son 16 turu ve çeyrek final maçlarını da izlemişti ve karşılaşmadan önce Arena Riga'nın dışında Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Maçı Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.