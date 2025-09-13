EuroBasket 2025 Değerlendirmesi: Garbajosa 10 Milyon İzleyici, NBA Avrupa 2027 Hedefi

EuroBasket 2025 değerlendirmesi: Garbajosa ve Novak basınla buluştu

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, EuroBasket 2025 finali öncesinde Arena Riga'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda turnuvanın atmosferi, gelecek projeler ve kural değişikliği talepleri konuşuldu.

Garbajosa: Türkiye-Yunanistan maçı basketbola ilgi gösterdi

Garbajosa, A Milli Basketbol Takımı'nın yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 yenmesinin ardından ortaya çıkan atmosfer için övgüde bulundu: "Tıklım tıklım dolu bir salonda büyük bir şov vardı. İki ülkenin taraftarlarının davranışları olağanüstüydü. Taraftar bloklarının arasında hiçbir bariyer yoktu. Taraftarlar tamamen karışıktı. Bu yüzden her iki federasyonun da taraftarlarının burada gösterdikleri tavırla gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum."

Garbajosa, Türkiye'deki yayın ve izleyici verilerine de dikkat çekti: "Bu maçı Türkiye'de 10 milyondan fazla kişi takip etti. Bu, son yıllardaki en büyük basketbol izleyici sayısı oldu."

"NBA Avrupa projesi gerçekleşecek"

Garbajosa, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile planlanan iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi: "NBA Avrupa projesi gerçekleşecek. Elbette böyle büyük bir organizasyon yaratmak kolay değil. Bu zaman alacak ancak olacak, buna hiç şüphe yok. Bazı öngörüler 2027'yi işaret ediyor, bence bu iyi bir yıl olabilir. NBA şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Onların ortağı olmak istiyoruz. Onlar da bizimle birlikte olmak istiyor. Bu projenin FIBA veya NBA için değil, Avrupa'daki basketbol ekosistemi için çok faydalı olacağına inanıyoruz."

Kadro sayısı ve kural tartışmaları

Turnuva süresince bazı takımların sakatlıklar nedeniyle eksik kadroyla mücadele etmesine yönelik eleştiriler hakkında Garbajosa, veriler ışığında değerlendirme yaptıklarını belirtti: "Veriler açıkça gösteriyor ki başantrenörler en fazla 9-10 oyuncuyu kullanıyor. Daha fazla oyuncu kadroda yer alsa bile bu, tabloyu değiştirmez. Bu organizasyon açık bir yapıya sahip. Geniş komisyonlarımız var ve her görüşü değerlendiriyoruz. Sporcuların görüşlerine önem veriyoruz. Bu konuları hem FIBA Sporcular Komisyonu hem de resmi toplantılarda konuşuyoruz. Başantrenörlerin ve federasyonların görüşleri de önemli. Uygun çözüm bulursak uygulamaktan memnuniyet duyarız."

Novak: EuroBasket 2029 açılışı Santiago Bernabeu'da

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, 2029 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın açılış maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Novak, statlarda açılış maçları düzenleme hedeflerinin uzun süredir devam ettiğini vurguladı: "Açılış maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması, İspanya'nın adaylık dosyasının bir parçasıydı. Bu, bizim uzun yıllardır hedeflediğimiz bir şeydi. Açılış maçını hatta belki birkaç müsabakayı futbol stadyumunda oynatmak istiyorduk. İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Santiago Bernabeu, ikonik ve devasa bir stadyum. Önümüzde hazırlanmak için 4 yılımız var. Bunun sporumuz için büyük bir itici güç olacağına inanıyoruz. Bu, büyük bir meydan okuma olacak. Basketbolseverlere böyle bir deneyim sunmaktan büyük mutluluk duyacağız."

Toplantı, EuroBasket 2025'in başarılı organizasyonuna dair değerlendirmeler ve geleceğe yönelik büyük projelerin paylaşılmasıyla sona erdi.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa (solda) ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak (sağda), Arena Riga'da düzenlenen toplantısına basın toplantısına katıldı.