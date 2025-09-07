EuroBasket 2025: Finlandiya Sırbistan'ı 92-86 Yenip Çeyrek Finalde

Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
EuroBasket 2025 - Son 16 turu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, EuroBasket'te 2022'nin ardından 2025'te de çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası'na üst üste ikinci kez son 16 turunda veda etti.
Finlandiya, çeyrek finalde Fransa-Gürcistan eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.