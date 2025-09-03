DOLAR
EuroBasket 2025: İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail Son 16'da

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı; İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 00:17
EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda dördüncü maçlar tamamlandı. C Grubu karşılaşmaları Kıbrıs Rum Kesiminin Limassol kentinde, D Grubu maçları ise Polonya'nın Katowice şehrinde oynandı.

İtalya, C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 67-63 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

D Grubu'nda ev sahibi Polonya'yı 83-76 yenen Fransa, İzlanda karşısında 87-79 kazanan Slovenya ve Belçika'yı 92-89 ile geçen İsrail de adını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarda alınan sonuçlar

C Grubu

Yunanistan-Bosna Hersek: 77-80

Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 61-93

İtalya-İspanya: 67-63

D Grubu

Belçika-İsrail: 89-92

İzlanda-Slovenya: 79-87

Fransa-Polonya: 83-76

Sekizinci günün programı

EuroBasket 2025'te A ve B Grubu'nda oynanacak 5. ve son karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

14.45 Estonya-Portekiz

18.00 Çekya-Letonya

21.15 Türkiye-Sırbistan

B Grubu

13.30 Karadağ-Büyük Britanya

16.30 Litvanya-İsveç

20.30 Finlandiya-Almanya

