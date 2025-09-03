EuroBasket 2025: İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail Son 16'da

EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda dördüncü maçlar tamamlandı. C Grubu karşılaşmaları Kıbrıs Rum Kesiminin Limassol kentinde, D Grubu maçları ise Polonya'nın Katowice şehrinde oynandı.
İtalya, C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 67-63 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
D Grubu'nda ev sahibi Polonya'yı 83-76 yenen Fransa, İzlanda karşısında 87-79 kazanan Slovenya ve Belçika'yı 92-89 ile geçen İsrail de adını son 16 turuna yazdırdı.
Gruplarda alınan sonuçlar
C Grubu
Yunanistan-Bosna Hersek: 77-80
Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 61-93
İtalya-İspanya: 67-63
D Grubu
Belçika-İsrail: 89-92
İzlanda-Slovenya: 79-87
Fransa-Polonya: 83-76
Sekizinci günün programı
EuroBasket 2025'te A ve B Grubu'nda oynanacak 5. ve son karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu
14.45 Estonya-Portekiz
18.00 Çekya-Letonya
21.15 Türkiye-Sırbistan
B Grubu
13.30 Karadağ-Büyük Britanya
16.30 Litvanya-İsveç
20.30 Finlandiya-Almanya