EuroBasket 2025: Sırbistan 84-80 Letonya — Jokić 39 Puanla Parladı

EuroBasket 2025 A Grubu'nda Sırbistan, Letonya'yı 84-80 yenerek 3'te 3 yaptı; Nikola Jokić 39 sayıyla galibiyeti getirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:19
Maç Özeti

EuroBasket 2025 A Grubu 3. maçında Sırbistan, ev sahibi Letonya'yı 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Sırbistan 3'te 3 yaptı ve A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu'nu ilk 4'te bitirmeyi ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Letonya ise karşılaşmada ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Maçın yıldızı Nikola Jokić oldu; Jokić 39 sayı kaydederek Sırbistan adına EuroBasket'te bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu ve galibiyette başrol oynadı.

