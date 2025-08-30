EuroBasket 2025: Sırbistan 84-80 Letonya — Jokić 39 Puanla Parladı

Maç Özeti

EuroBasket 2025 A Grubu 3. maçında Sırbistan, ev sahibi Letonya'yı 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Sırbistan 3'te 3 yaptı ve A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu'nu ilk 4'te bitirmeyi ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Letonya ise karşılaşmada ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Maçın yıldızı Nikola Jokić oldu; Jokić 39 sayı kaydederek Sırbistan adına EuroBasket'te bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu ve galibiyette başrol oynadı.